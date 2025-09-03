Köksbiträden till förskolor och skolor i söderort

Precator Pedagogerna AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge
2025-09-03


Vi söker köksbiträden för både kortare och längre uppdrag på förskolor och skolor.

Som köksbiträde arbetar du tillsammans med köksteamet för att ge barn och elever en god och trivsam matupplevelse. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:

tillreda salladsbuffé

förbereda och hjälpa till vid lunch och mellanmål

bistå vid matlagning

sköta disk och städning

Vi söker dig som har:

erfarenhet av arbete i storkök

utbildning inom livsmedelshygien

goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

För att trivas hos oss gillar du att arbeta på olika förskolor och skolor. Du är självgående, tar snabbt till dig nya rutiner, är lösningsorienterad och samarbetar väl med andra.

Så här söker du

Ansökan tar vi endast emot via den digitala länken i annonsen eller via vår hemsida.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa 072-536 38 89.

Publiceringsdatum
2025-09-03

Om företaget
Precator Pedagogerna är specialister på att förse förskolor och skolor med kompetent personal. Vi hyr ut engagerade vikarier och hjälper även till med rekrytering av kvalificerade medarbetare. Våra uppdragsgivare finns i hela Storstockholm och Uppsala.

Vi värnar om långsiktiga relationer, både med våra konsulter och våra kunder. Som konsult får du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser för att hitta din drömtjänst, samtidigt som skolor och förskolor får chans att lära känna framtida kollegor i praktiken.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Precator Pedagogerna AB (org.nr 556784-8980)

Arbetsplats
Precator

Kontakt
Tilda Olin Svensson
tilda.olin@precator.se

Jobbnummer
9489547

