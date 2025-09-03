Köksbiträden till förskolor och skolor i söderort
2025-09-03
Vi söker köksbiträden för både kortare och längre uppdrag på förskolor och skolor.
Som köksbiträde arbetar du tillsammans med köksteamet för att ge barn och elever en god och trivsam matupplevelse. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
tillreda salladsbuffé
förbereda och hjälpa till vid lunch och mellanmål
bistå vid matlagning
sköta disk och städning
Vi söker dig som har:
erfarenhet av arbete i storkök
utbildning inom livsmedelshygien
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
För att trivas hos oss gillar du att arbeta på olika förskolor och skolor. Du är självgående, tar snabbt till dig nya rutiner, är lösningsorienterad och samarbetar väl med andra.
Så här söker du
Ansökan tar vi endast emot via den digitala länken i annonsen eller via vår hemsida.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa 072-536 38 89.
Precator Pedagogerna är specialister på att förse förskolor och skolor med kompetent personal. Vi hyr ut engagerade vikarier och hjälper även till med rekrytering av kvalificerade medarbetare. Våra uppdragsgivare finns i hela Storstockholm och Uppsala.
Vi värnar om långsiktiga relationer, både med våra konsulter och våra kunder. Som konsult får du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser för att hitta din drömtjänst, samtidigt som skolor och förskolor får chans att lära känna framtida kollegor i praktiken. Så ansöker du
