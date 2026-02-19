Köksbiträde Vikariat ca 50%
2026-02-19
Vill du jobba i en verksamhet där utveckling och service går hand i hand? Där varje dag och varje gäst är lika viktig?
Har du förmåga att ha många bollar i luften samtidigt som du älskar att jobba med matlagning?
Då kanske du är den vi söker!
Vårt köksteam behöver nu tillfälligt förstärkas och vi söker nu efter ett köksbiträde med rätt inställning och erfarenheter att komplettera köksteamet med.
Kökets verksamhet börjar tidigt på morgonen och håller på till kvällen. Dina arbetsuppgifter kommer omfatta såväl frukost, lunch som a la carte.
Arbetat sker dagtid, kvällar och helger på rullande schema. Våra stora event är alltid förlagda på helger.
Vi är inne i en expansiv period och ser gärna att du har jobbat med både kall och varm mat och varierad matlagning lunch/catering och A la carte tidigare, och inte är rädd för att kliva på framåt och inspirera och engagera. Du trivs med högt tempo!
Vad får du ta del av hos oss?
Vår styrka är vårt härliga gäng!
Vi trivs och har jobbat ihop en härlig kamratskap och gemenskap. Vi är lösningsorienterade och har en fantastisk förmåga att "växla upp" när situationen kräver. Och vi jobbar under mantrat "Tillsammans"
Vi har kollektivavtal, och friskvård.
Känner du att detta är något för dig?
Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Anställningen är på timmar och initialt under mars-april. För rätt person finns möjlighet till förlängning över sommaren 2026.
Tillträde snarast eller enligt ök.
Vi undanber oss bemannings och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: peter@munkenhotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Arbetsgivare Munken Hotell AB
(org.nr 556302-8769), http://www.munkenhotell.se
Timmernabbsvägen 2 (visa karta
)
383 92 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kökschef
Peter Axelsson peter@munkenhotell.se 0499-48390 Jobbnummer
9752981