Köksbiträde sökes
Norrfällsvikens Turism Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Kramfors Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kramfors
2026-07-09
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Restaurang Fiskarfänget är beläget i Höga kustens vackra skärgård i det genuina fiskeläget Norrfällsviken.
Fiskarfänget är en genuin fiskrestaurang med à la carte meny har även kötträtter på menyn, sin populära skärgårdsbuffé på helger. Här serverar vi god hemlagad husmanskost. Restaurangen har en kapacitet på 250 gäster.
Vi har ett stort flöde av hungriga turister/gäster under högsäsongen juni-aug.
Vi söker nu köksbiträden inför sommarsäsongen 2026.
Inget krav på på förkunskaper men har du tidigare erfarenhet som köksbiträde är det meriterande.Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Hjälper till att förbereda a la carte tillsammans med kockarna.
Här möts du av ett glatt gäng,
Vi söker dig som är noggrann, energisk, glad och positiv. Du behöver gilla att ge våra gäster fantastisk service.
Personalboende finns, lön enligt avtal.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Ansökan skickas till jobbainorrfallsviken@gmail.com
E-post: jobbainorrfallsviken@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrfällsvikens Turism Aktiebolag
(org.nr 559108-0683)
Norrfällsvikens fiskehamn 100 (visa karta
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873 97 MJÄLLOM Arbetsplats
Restaurang Fiskarfänget Höga Kusten Jobbnummer
9998169