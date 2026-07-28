köksbiträde, restaurangbiträde
SK Sushi i Lycksele AB / Restaurangbiträdesjobb / Lycksele Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lycksele
2026-07-28
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Välkommen till Blue ocean Sushi Restaurang i Lycksele. Vi söker köksbiträde, restaurangbiträde . Vi behöver omgående Personal som kan jobba i resturang.
Vi söker nu person som kan förstärka vårt köks team. Du kommer att hjälpa till våra medarbetare för tillagning av sushi ( maki, nigiri, varmrätter, m.m.), förberedelser, råvaror hantering samt att hålla högsta hygiens standard.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Daglig förberedning av sushi ris och tillhörande rätter
Förberedelse och hantering av råvaror, främst fisk och ris
Upprätthålla god hygien och ordning i köket
laga värm rätter och dumpling.
Vi söker dig som:
Arbetar snabbt, rent och strukturerat
Är ansvarstagande, positiv och trivs i ett högt tempo
Talar svenska eller engelska
anpassa i grupp och du gillar jobba i köket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: kontakt@blueoceansushi.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SK Sushi i Lycksele AB
(org.nr 559344-9050)
Järnvägsgatan 28, Lycksele (visa karta
)
921 31 LYCKSELE Arbetsplats
Sk Sushi Kontakt
Krishna Khattri Chettri kckri4u@hotmail.com 0703383998 Jobbnummer
10014524