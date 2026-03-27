Köksbiträde | Restaurang Roma
Restaurang Roma söker köksbiträde
Vi på Restaurang Roma söker nu ett engagerat och ansvarsfullt köksbiträde som vill bli en del av vårt team.
Som köksbiträde hos oss arbetar du med att stötta köket i det dagliga arbetet, vilket kan innebära förberedelser, disk, städning och enklare matlagning. En del av tjänsten innebär även att leverera mat till kunder, vilket gör att arbetet är varierande och kräver flexibilitet.
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande, men inget krav, vi erbjuder upplärning för rätt person. Det viktigaste för oss är att du har viljan att lära dig, kan ta ansvar och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen.Publiceringsdatum2026-03-27KvalifikationerKörkortskrav
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Vi söker dig som:
Är engagerad och arbetsvillig
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och trivs i ett högt arbetstempo
Har en positiv attityd
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Vänligen skicka ditt CV och personliga brev till: Romakalmar9@gmail.com
E-post: romakalmar9@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mnkh Kalmar AB
(org.nr 559518-5926), https://www.romakalmar.se/
Tyska Vägen 2
)
393 56 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825414