Köksbiträde
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Sandviken Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som köksbiträde på Fröken Filipssons, en restaurang med 350 sittplatser som serverar både lunch och middag, kommer du att ha en viktig roll i vårt team. Dina arbetsuppgifter inkluderar mottagning och uppackning av livsmedelsvaror, lättare matförberedelser samt att stå i disken under både lunch- och kvällspass.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du har en känsla för kvalitet, är stresstålig och självgående, men du är samtidigt duktig på att samarbeta. Du ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Behärska svenska i tal och skrift.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Kökserfarenhet.
Bekväm med engelska språket.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta restaurangchef Jonas, jonas.antesten@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911216-2126675". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017840