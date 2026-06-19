Köksbiträde

pasha istanbul kommanditbolaget / Restaurangbiträdesjobb / Borås
2026-06-19


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Kökbiträde sökes till turkisk restaurang
Vi söker ett engagerat och arbetsvilligt köksbiträde till vår turkiska restaurang. Du kommer att hjälpa till med förberedelser i köket, disk, städning, hantering av råvaror samt andra förekommande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och noggrann
Kan arbeta i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Är positiv och serviceinriktad
Erfarenhet från restaurang eller kök är meriterande men inget krav

Publiceringsdatum
2026-06-19

Dina arbetsuppgifter
Förbereda grönsaker och råvaror
Disk och rengöring
Hjälpa kockarna i det dagliga arbetet
Säkerställa ordning och hygien i köket
Anställning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen att skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: Orhan.akbaba@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
pasha istanbul kommanditbolaget
Skaraborgsvägen 35 (visa karta)
506 30  BORÅS

Arbetsplats
pasha istanbul KB

Jobbnummer
9971396

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