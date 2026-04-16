Köksbiträde
2026-04-16
Solle AB är ett familjeägt företag i Stockholm. Vi skapar innovativa maträtter som vi levererar till olika livsmedelsbutiker så som ICA, COOP och Hemköp.
Nu söker vi nya medarbetare främst för att hjälpa till paketera våra färdiga maträtter. Självklart kommer man som köksbiträde även hjälpa till i köket, förbereda råvaror, diska, städa m.m.
Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba i grupp. Du ser dig själv som social och gillar ett högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet.
Arbetsplatsen ligger intill Svedmyra tunnelbana.
Vi jobbar just nu: Söndagar-Torsdagar. Vanligtvis kvällar från 15:00-23:30.
Tjänsten: 60-100%
Skriv köksbiträde i ämnet när ni skickar ansökan via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: nanionigiri.sweden@gmail.com Arbetsgivare Solle AB
(org.nr 559430-9709)
Grusåsgränd 1 (visa karta
)
121 30 ENSKEDEDALEN Jobbnummer
9857859