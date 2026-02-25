Köksbiträde

Älskar du kock yrket, har du arbetsvana som grill kock, samt brinner för nya tag, kan du handskas med många bollar i luften, har du dessutom matlagnings kunskap i den grekiska köket så är detta en fördel.
Anställningen gäller både vardagar och helger enligt schemalagd arbetstid.
från kl. 14.00 då restaurangen öppnar kl. 15.00 och har öppet enbart på eftermiddagar.
Är du samarbetsvillig och trevlig som person då är du välkommen till att skicka din ansökan till oss.
Du inleder men en provanställning som efter 6 månader övergår i en tillsvidareanställning om vi klickar med varandra.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: petros59@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lapponia Group AB (org.nr 556996-8059)
Stockholmsvägen 16 (visa karta)
746 33  BÅLSTA

Arbetsplats
Elektra Taverna

Jobbnummer
9764254

