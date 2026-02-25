Köksbiträde
Lapponia Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Håbo Visa alla restaurangbiträdesjobb i Håbo
2026-02-25
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lapponia Group AB i Håbo
#jobbjustnu
Älskar du kock yrket, har du arbetsvana som grill kock, samt brinner för nya tag, kan du handskas med många bollar i luften, har du dessutom matlagnings kunskap i den grekiska köket så är detta en fördel.
Anställningen gäller både vardagar och helger enligt schemalagd arbetstid.
från kl. 14.00 då restaurangen öppnar kl. 15.00 och har öppet enbart på eftermiddagar.
Är du samarbetsvillig och trevlig som person då är du välkommen till att skicka din ansökan till oss.
Du inleder men en provanställning som efter 6 månader övergår i en tillsvidareanställning om vi klickar med varandra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: petros59@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapponia Group AB
(org.nr 556996-8059)
Stockholmsvägen 16 (visa karta
)
746 33 BÅLSTA Arbetsplats
Elektra Taverna Jobbnummer
9764254