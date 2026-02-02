Köksbiträde
2026-02-02
Älskar du streetfood, har känsla för råvaror och trivs bäst när det är full fart i köket? Då kanske det är dig vi söker!
På M.O.A.S är kebab mer än bara mat - det är passion, hantverk och kultur. Vi gör allt från grunden och kompromissar aldrig med kvalitet. Med inspiration från Istanbul, Berlin och Sveriges kebabhörn har vi skapat en meny som både pressen och våra stammisar älskar. Vi är ett tight gäng med högt i tak, snabb service och en kärlek till riktigt bra streetfood.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
En lagspelare med högt tempo i händerna och lugn i huvudet.
Noggrann med renlighet, struktur och ordning - det är grunden till allt vi gör.
Van att jobba i kök med mycket fart, gärna med erfarenhet av kebab eller liknande streetfood.
Flexibel med arbetstider och redo att ta ansvar - kvällar och helger ingår i jobbet.
Passionerad - du gillar att jobba med händerna, dofterna, smakerna och tempot i ett riktigt kök.
Vad gör du hos oss?
Som köksbiträde hos M.O.A.S kommer du att:
Förbereda råvaror och vara med och laga vår omtalade kebab från grunden.
Se till att köket är rent, organiserat och effektivt - alltid.
Arbeta nära våra kockar och serveringspersonal för att ge gästen en fantastisk upplevelse, varje gång.
Bidra till att hålla energin uppe i både kök och matsal.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet från kök, gärna inom kebab, grill eller annan streetfood (meriterande men inte krav).
Är snabb, självgående och trivs i ett kök där det händer mycket.
Vad erbjuder vi?
En rolig och fartfylld arbetsplats med grym stämning och höga ambitioner.
Möjlighet till heltidsarbete, med trygg inkomst varje månad.
Chansen att jobba med en av Sveriges bästa kebaber, från ett kök som gör allt på riktigt.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Välkommen till M.O.A.S - där passion för kebab möter stolthet för hantverket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-mail endast
E-post: info@meatonastick.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meatonastick Moas Nytorget AB
(org.nr 559255-1344), http://www.meatonastick.se
Roslagsgatan 6 (visa karta
)
113 55 STOCKHOLM Jobbnummer
9716180