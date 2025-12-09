Köksbiträde
Incontro AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Incontro AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Incontro AB som lagar mat till offentligt finansierade verksamheter, t.ex. förskolor, skolor, äldreboenden. Varje dag lagar Incontros kockar närmare 30 000 portioner mat till Sveriges unga och äldre.
Vill du arbeta i ett glatt team där du får bidra till god mat och trivsel varje dag?
Incontro söker nu ett köksbiträde som gillar att ta ansvar, hålla ordning och vara med där det händer - i hjärtat av köket.
Om rollen
Som köksbiträde hos oss får du:
• Hjälpa till med förberedelser, disk, städning och varuhantering
• Stötta kockar och kallskänkor i den dagliga produktionen
• Säkerställa att köket är rent och organiserat
• Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta med hela köksteamet
• Bidra till en trygg och trivsam måltidsmiljö för både elever och pedagoger
• Jobba dagtid - inga sena kvällar eller helger!
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har erfarenhet från restaurang eller storkök
• Är noggrann, effektiv och gillar att ta ansvar
• Trivs med att arbeta i högt tempo och har öga för hygien och ordning
• Har god samarbetsförmåga och positiv inställning
• Behärskar svenska i tal
Praktisk info
• Plats: Nya Elemenatar Grundskola, Bromma
• Omfattning: Deltid
• Anställning: Tillsvidare, med inledande provanställning
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Varför Incontro?
Incontro är en av Sveriges största leverantörer av skolmåltider - med hjärtat i mat, människor och hållbarhet.
Hos oss får du:
• En familjär arbetsplats med glädje, omtanke och stark teamkänsla
• Möjlighet att påverka barns matvanor och välmående
• Kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och trygga villkor
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till utveckling inom koncernen
• En arbetsmiljö där vi lever våra värderingar: Vi är hjärtliga, effektiva och ansvarsfulla
Vi är en del av Teser Group AB som är ett svenskt koncernbolag som driver och utvecklar verksamheter inom restaurang, konferens, catering och måltidstjänster. Med över 350 medarbetare i koncernen är vi en växande aktör som sätter kvalitet, effektivitet och omtanke i centrum.
Genom våra dotterbolag erbjuder vi allt från moderna lunchrestauranger och konferenslösningar till bageri, café och måltidsservice för skolor och omsorg.
Eatery - Driver moderna lunchrestauranger, caféer och konferensanläggningar med fokus på vällagad mat, möten och måltidstjänster för företag och offentlig sektor.
Incontro - En av Sveriges största leverantörer av skol- och omsorgsmåltider, med dagliga leveranser till förskolor, skolor och seniorverksamheter.
Magnus Johansson Bageri & Konditori - Ett hantverksbageri och konditori med fokus på kvalitet, säsongsbaserade råvaror och genuint mathantverk i Hammarby Sjöstad.
Memorio - Fest- och mötesaktör som skapar upplevelser som överskar och inspirerar.
Godsmak - Sveriges ledande B2B leverantör av mat och fika
Vi brinner för att skapa goda måltidsupplevelser, hållbara arbetsmiljöer och långsiktiga kundrelationer. Vår styrka ligger i det lokala engagemanget, det nära ledarskapet och viljan att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare.
Läs mer på Tesergroup.com
Ansökan
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Välkommen till ett kök där varje dag gör skillnad - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Incontro AB
(org.nr 559197-4380) Arbetsplats
Incontro Jobbnummer
9636269