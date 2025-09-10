Köksbiträde

Naser, Aakhfen / Restaurangbiträdesjobb / Kävlinge
2025-09-10


Arbetsuppgifterna består av att förbereda råvaror (skölja, skala, hacka), delta i enklare matlagning och servering, diska och städa köket och all utrustning, samt hantera varor som mottagning och lagerhållning. Du bidrar till kökets dagliga drift, följer hygienkrav och arbetar ofta i nära samarbete med kockar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: mrekonomiab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Naser, Aakhfen

Arbetsplats
Lyckans Pizzeria

Kontakt
Massomeh Rezai
mrekonomiab@gmail.com

Jobbnummer
9503066

