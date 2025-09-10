Köksbiträde
2025-09-10
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
Arbetsuppgifterna består av att förbereda råvaror (skölja, skala, hacka), delta i enklare matlagning och servering, diska och städa köket och all utrustning, samt hantera varor som mottagning och lagerhållning. Du bidrar till kökets dagliga drift, följer hygienkrav och arbetar ofta i nära samarbete med kockar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: mrekonomiab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naser, Aakhfen Arbetsplats
Lyckans Pizzeria Kontakt
Massomeh Rezai mrekonomiab@gmail.com Jobbnummer
9503066