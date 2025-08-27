Köksbiträde
2025-08-27
Vi söker köksbiträde till vårt café!
Är du arbetsvillig, snabblärd och vill bli en del av ett härligt team? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en person som vill arbeta i köket och hjälpa till med de dagliga sysslorna. Ingen tidigare erfarenhet krävs - det viktigaste är att du har rätt inställning, gillar att ta i när det behövs och vill lära dig nya saker.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Förbereda råvaror och enklare rätter/smörgåsar
Disk och hålla köket rent och i ordning
Hjälpa till med servering vid behov
Stötta kollegorna i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har en positiv attityd och gillar att arbeta i team
Kan ta eget ansvar och ser vad som behöver göras
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat med härliga kollegor
Möjlighet att lära dig yrket på plats
Varierande arbetsuppgifter och chans att utvecklas
Låter det intressant? Skicka din ansökan till [kontaktmail] eller kom gärna förbi caféet och presentera dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobbapapascal@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Di Nostro AB
(org.nr 556666-1475) Arbetsplats
Di Nostro AB Kontakt
Jannet Seropian jobbapapascal@gmail.com 0733727731 Jobbnummer
9478300