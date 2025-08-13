Köksbiträde

Mango Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge
2025-08-13


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mango Restaurang AB i Huddinge

En thairestaurang som ligger i söderort i Stockholm. Det finns boende och kontor i närheten. Vi har mycket stamkunder. Företaget har varit verksam i restaurangbranschen i över 10 år. Nu söker vi ett köksbiträde som arbetar tillsammans med övrig kökspersonal, vi behöver en ansvarsfull samt samarbetsvillig person.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@mangorestaurang.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mango Restaurang AB (org.nr 559397-3554)

Jobbnummer
9457654

Prenumerera på jobb från Mango Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mango Restaurang AB: