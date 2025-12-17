Köksansvarig Skara Sommarland
2025-12-17
Skara Sommarland erbjuder två unika restauranger - Bryggan och Hyllan - som båda skiljer sig åt med sina individuella koncept. Oavsett om du är sugen på att skapa en elegant á la carte-rätt på Bryggan eller om du föredrar att skapa en enastående buffé på Hyllan, så har vi alla möjligheter för dig här!
Just nu letar vi efter köksansvariga som delar vårt stora intresse för mat och dryck samtidigt som de drivs av en stark vilja att leverera den bästa möjliga servicen till våra gäster. Hos oss är matlagningen baserad på fina råvaror och håller en hög kvalitet. Vi strävar efter att skapa en kulinarisk upplevelse utöver det vanliga för våra besökare. Kom och bli en del av vårt team där passion för gastronomi möter en engagerad inställning till service!
Om rollen
Som köksansvarig har du ansvaret för att säkerställa kökets effektivitet och leverans av hög kvalitet. Du är spindeln i nätet och har en övergripande överblick över kökets drift. Som person trivs du i ett dynamiskt tempo och utnyttjar variationen till enhetens fördel. I rollen som köksansvarig är du nyckelpersonen som säkerställer att våra gäster alltid får mat av högsta kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med den hektiska takten i köket och älskar att hantera flera beställningar samtidigt. Tillsammans med Restaurangchefen har du full koll på restauragen och framförallt vad som sker i köksmiljön. Din roll är central för att skapa en enhetlig och högklassig matupplevelse för våra gäster varje gång. Om du gillar att stå i köket, njuter av tempot och har ett öga för detaljer, är detta den perfekta rollen för dig. Du kan kommunicera på svenska och/eller engelska.
Mer om tjänsten
Tjänsterna är säsongsanställningar och pågår från mitten av maj till slutet av augusti. Vi har varierande startdatum under denna period. Arbetet sker både på vardagar, kvällar, helger och röda dagar och är anpassade efter verksamhetens öppettider. Lön är enligt kollektivavtal, Unionen.
Varför ska du söka till just oss?
Att jobba hos oss och ge service i världsklass till varje gäst är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att vi skapar magi i människors vardag! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få ett fantastiskt minne, och även vänner - för livet. Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att genomsyra allt vi gör- därför har vi under säsong stort fokus på personalaktiviteter som exempelvis vår kick off - "Fångarna på Sommarland", en stor stjärngala i slutet av säsongen och mycket annat kul!
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Vi erbjuder ett begränsat antal personalboenden. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, https://jobb.parksandresorts.com/.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Skara Sommarland
Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark och ligger i Skara utanför Skövde. Skara Sommarland är fyllt av magiska upplevelser för hela familjen och utöver det äventyrliga och fartfyllda vattenlandet finns även ett tivoli och gokartbanor. Här kan våra sommargäster njuta av så väl fartfyllda vattenattraktioner som härliga pooler, tivoliattraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker, restauranger och caféer.
Skara Sommarland är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Furuvik och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
