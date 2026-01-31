Köksansvarig på Hallunda Folkets Hus
Folkets Hus Hallunda / Kockjobb / Botkyrka Visa alla kockjobb i Botkyrka
2026-01-31
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkets Hus Hallunda i Botkyrka
Vi söker Kökschef till Frejas Kök - hjärtat av Hallunda Folkets Hus, Botkyrka
Frejas Kök är mer än en restaurang - det är en mötesplats mitt i Hallunda där lunchgäster, konferensdeltagare, kulturpublik och Riksteaterns medarbetare möts över god mat.
Vardagar serverar vi lunch och erbjuder catering till konferenser och privata fester. Vi arrangerar stora och små evenemang i huset - från opera och teater till konserter och föreningsmöten.
Vi söker en kreativ och nyfiken kökschef som vill bli en del av vår breda verksamhet och bidra till helhetsupplevelsen i huset - med hållbarhet, klimat och omtanke i fokus.
Ditt uppdrag
Leda och utveckla köksteamet där lunchservering, catering, fikavagnar och event går hand i hand.
Planera och skapa menyer för lunch, konferens och specialarrangemang - med svensk husmanskost som grund och influenser från hela världen.
Arbeta med hållbara råvaror, smarta inköp och klimatsmarta lösningar i köket.
Säkerställa att våra gäster känner sig sedda, välkomna och omhändertagna - oavsett om de kommer för opera, årsstämma eller after work.
Ansvara för personal, inköp, egenkontroll, köksekonomi och utvecklingen av kökets hållbara arbetssätt.
Samverka med Hallunda Folkets Hus övriga verksamheter och våra samarbetspartners, bland annat Riksteatern.
Vi tror att du
Har flerårig erfarenhet som kökschef, köksansvarig eller senior kock, gärna från lunch- och konferensverksamhet eller eventrestaurang.
Har erfarenhet av personalansvar och trivs i en levande miljö med många olika typer av gäster.
Tänker kreativt kring meny, upplägg och matsvinn och vill bidra till ett mer hållbart kök.
Är närvarande i driften, samtidigt som du tar ansvar för planering, struktur och kvalitet.
Delar våra värderingar om omtanke, tillgänglighet och att kultur, mat och gemenskap hänger ihop.
Hallunda Folkets Hus ligger i Botkyrka - en av Sveriges mest internationella kommuner, där människor från hela världen möts och nya idéer tar form varje dag. Här blir du en del av ett större sammanhang där olika kultur möts.
Vem är du som trivs hos oss?
Du gillar när det händer mycket, när dagarna ser olika ut och när samarbetet med huset runtomkring är lika viktigt som det som händer i köket.
Du brinner för att gästen ska känna sig sedd - från den första kaffekoppen på morgonkonferensen till sista biten dessert efter kvällens föreställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Info@hallundafolketshus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkets Hus Hallunda
, http://www.hallundafolketshus.se
Borgvägen 1 (visa karta
)
145 68 NORSBORG Kontakt
Morgan Karlsson Morgan@hallundafolketshus.se Jobbnummer
9715652