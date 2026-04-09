Köksansvarig Kock till Kostenheten
2026-04-09
Vi söker en kock som vill bli en del av vårt dynamiska team!
Vill du laga god mat för de små på förskolan? Eller kanske skapa näringsrika måltider för våra äldre? Som kock hos oss får du chansen att göra skillnad varje dag, för bra mat kan göra verklig skillnad i människors liv!
Vi söker nu kock med ett stort intresse för matlagning.
Kostenheten i Vara kommun lagar mat med hög klass och bra råvaror så att vi kan möta våra gästers förväntningar. Vi har som mål att laga maten så nära gästen som möjligt, där du i samarbete med övriga medarbetare ger förutsättningar för goda och näringsriktiga måltider.
Din roll
Planera och laga hälsosamma måltider på förskolor och äldreomsorg
Arbeta med säsongens råvaror och främja lokala producenter
Säkerställa att alla hygien- och säkerhetsstandarder följs
Beställa och planera varuinköp
God datakunskap
Som kock inom kostenheten har man ansvar för att uppnå högsta möjliga effektivitet i köket, likaså att bidra generöst med kunskaper för gemensam utveckling av hela kostenheten. Vi är ett glatt och motiverande arbetslag som arbetar för att ge våra gäster en helhetsupplevelse av måltiden.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker en kock med utbildning och minst 3 års erfarenhet. Du är noggrann, lyhörd och klarar av flera uppgifter samtidigt. Som person är du engagerad, flexibel och positiv, med en vilja att ta dig an nya utmaningar.
Du kommer att arbeta i arbetslag men behöver även vara självgående och ansvarstagande. Viktiga egenskaper är serviceinriktning, ambitiöshet, stresstålighet och gott ordningssinne. God social kompetens är avgörande, liksom förmågan att samarbeta och arbeta självständigt. Erfarenhet av att leda andra är meriterande.
Tjänsten kräver B-körkort. Varierande arbetstider, inklusive helgarbete.
Intervjuer kan inledas under ansökningstiden, så sök redan idag!
Din framtida arbetsplats
Kostenheten tillhör Sektor Samhälle i Vara kommun och driver 18 enheter i form av skol-, förskole- och äldreomsorgs kök, varav 15 av dessa är tillagningskök. I verksamheten ingår två cafeterior samt tillagning av menyer för gäster som besöker Vara konserthus.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vara Kontakt
Inga-lena Falkebäck, Sektionschef kostenheten 0512-31885 Jobbnummer
9845831