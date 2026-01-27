Köksansvarig
2026-01-27
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
Snäckan söker Köksansvarig!
Välkommen att arbeta på Snäckan - en harmonisk plats vid havet på Gotlands västra kust!Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Köksansvarig ansvarar för att organisera, planera och sköta hushållning på Snäckan. I arbetet ingår att förvalta resurser som ekonomi och tid för att uppnå önskade mål inom verksamheten samt ansvarar för städning, matlagning och löpande underhåll. I arbetet ingår också att bidra till en god stämning på arbetsplatsen och till att medarbetare trivs och mår bra på jobbet.
Vi söker dig som verkligen gillar att laga mat och ta hand om ett storhushåll. Du som har förmåga att sköta flera arbetsuppgifter parallellt och snabbt lösa utmaningar. Du som är öppen, ärlig och har ett nyfiket förhållningssätt. Du som både kan hugga i lite extra när det behövs och ta ansvar för din egen återhämtning och vila. Vi välkomnar också en ödmjuk inställning och villighet att både samarbeta och be om hjälp när det behövs.
Uppgifter och ansvarsområden inkluderar:
Matlagning:
Laga näringsrika måltider på företrädesvis gotländska och svenska råvaror.
Sörja för omsorgsfull och effektiv hantering av rester och deras användning.
Städning:
Sörja för god ordning och hygien i samtliga köksutrymmen, särskilt i samband med matlagning.
Sörja för effektiv och noggrann städning samt andra arbetsuppgifter som rör anläggningen som helhet.
Inköp:
Sörja för effektiva inköp av hushållsvaror utifrån planerad verksamhet.
Sörja för inköp av i första hand svenska (gärna gotländska) råvaror. Avvägning görs gentemot budget.
Sörja för inköp av både effektiva och miljövänliga rengöringsmedel.
Underhåll:
Se till att kök och matsal är i gott skick och att eventuella problem åtgärdas löpande.
Löpande kommunikation med vaktmästare på Snäckan för att säkra underhåll och ständiga förbättringar av anläggningen.
Organisation & Planering
Planera och prioritera de egna arbetsuppgifterna effektivt samt fördela arbetsuppgifter till övrig personal.
Säkerställa struktur och ordning genom att organisera och hålla ordning.
Inför gruppbokningar stämma av gällande måltider minst 4 veckor innan ankomst och därefter ha löpande kontakt för att säkerställa att önskemål möts.
Service & Bemötande
Bidra till välkomnande, öppen och hjärtlig atmosfär för gäster och kollegor.
Skapa goda relationer med kollegor.
Ta upp eventuella oklarheter och skav med föreståndare så snart de uppstår.
Formella Krav
Kunskap om och erfarenhet av drift av storkök.
Erfarenhet av matlagningens hela kedja, från menyplanering till servering av näringsrik och god mat.
Kunskap om och erfarenhet av livsmedelshygien.
Grundläggande datorkunskap för att kunna sköta administrativa uppgifter såsom beställningar.
Närmaste Chef
Föreståndare på Snäckan.
Arbetsgivare: Equmeniakyrkan Gotland
Arbetsperiod: efter överenskommelse, ca april-oktober
Om Snäckan
Snäckan har ett lugnt och vackert läge vid Gotlands västra kust, drygt 3 mil söder om Visby, i utkanten av Klintehamn. Vi har totalt 84 bäddar fördelat på 10 6-bäddsstugor, 3 campingstugor och 4 rum. Utöver detta har vi samlingslokal, konferensrum och café/matsal med modernt kök. Vi erbjuder också campingplats för husvagnar och tält samt ställplatser. På Snäckan finns också café, kiosk, fotbolls- och beachvolleybollplan, discgolf, lekplats, minigolfbana, närhet till bad och möjlighet till vackra naturupplevelser. Under för- och eftersäsong tar vi emot grupper med hel- och halvpension. Snäckan ägs och drivs av församlingarna inom Equmeniakyrkan på Gotland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: info@snackan.nu Arbetsgivare Equmeniakyrkan Gotland
Sanda Hemmings 940 (visa karta
)
623 79 KLINTEHAMN Arbetsplats
Snäckan Klintehamn Kontakt
Föreståndare på Snäckan
Johanna Skantze bokning@snackan.nu 070 692 45 42 Jobbnummer
9706012