Kockassistent Bistro Royal

2025-12-08
Vi söker en arbetsam kockassistent och assisterande parathabagare.
Måste vara kunnig i västerländsk matlagning, samt kunna det bangladeshiska köket.
Vi erbjuder naturligtvis avtalsenlig lön och sedvanliga villkor.
Vi premierar kortfattade ansökningar.
Öppen för alla
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: hasan@bistroroyal.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
