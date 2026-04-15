Kockar till Mormors Bistro
Vill du arbeta i ett högt tempo på en av Sveriges mest populära sommaröar? Då kan det vara dig vi söker!
Mormors Bistro i Stora Rör på Öland söker nu kockar inför säsongen 2026 - både för sommarjobb och extra vid behov.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du med à la carte i ett kök där kvalitet, smak och tempo står i fokus. Vår mat är medelhavsinspirerad med bas i lokala och säsongsanpassade råvaror, där kött, fisk och skaldjur har en central roll.
Vi arbetar så långt det är möjligt med ekologiska, närodlade och hållbara produkter. Du blir en del av ett sammansvetsat team i en levande restaurangmiljö vid Stora Rörs hamn, där vi tillsammans skapar en plats för god mat, gemenskap och minnesvärda upplevelser.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för matlagning och råvaror
Trivs i ett högt tempo och hanterar stress på ett bra sätt
Är noggrann och håller hög nivå på hygien och struktur
Är flexibel, lösningsorienterad och en lagspelare
Bidrar med positiv energi i köket
Meriterande:
1-3 års erfarenhet från à la carte-kök
Erfarenhet av arbete i högt tempo under service
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning - ditt engagemang är minst lika viktigt som din erfarenhet.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta på Öland i en inspirerande miljö där kvalitet, gemenskap och matglädje står i fokus. Du blir en del av ett team som stöttar varandra, trivs tillsammans och har roligt på jobbet.
Lön enligt ök
Boende finnsSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in:
CV
Personligt brev
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: thomas.lonnberg@mormorsoland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atina Enterprises AB
(org.nr 556876-8104), https://www.mormorsihamnen.se/
Stora Rörs Hamnplan 9 (visa karta
)
386 95 STORA RÖR Kontakt
Restaurangchef
Thomas Lönnberg thomas.lonnberg@mormorsoland.se Jobbnummer
9854871