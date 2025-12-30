Kockar sökes
WeQube AB / Kockjobb / Göteborg
2025-12-30
Nyöppnad restaurang på Avenyn, Göteborg söker kockar
Är du en passionerad kock som vill vara med från start?
På uppdrag av en kund söker vi två heltidskockar till en nyöppnad restaurang på Avenyn. Du blir en nyckelperson i köket och är med och sätter standarden för kvalitet, tempo och en förstklassig matupplevelse.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Som kock arbetar du nära köksteamet med att leverera hög kvalitet varje dag. Du trivs i ett högt tempo, är noggrann och gillar ordning och reda i köket.
Omfattning: Heltid
Placering: Avenyn, Göteborg
Start: Enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Förberedelser och matlagning under service
Säkerställa kvalitet, smak och upplägg enligt koncept
Delta i menyutveckling (om du vill och har intresse)
Egenkontroll, hygien och livsmedelshantering enligt rutiner
Bidra till god stämning och bra samarbete i köket
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock i restaurangkök
Är självgående, ansvarstagande och punktlig
Trivs med tempo, är stresstålig och gillar struktur
Har god kunskap om hygien och livsmedelssäkerhet
Är en lagspelare med positiv attityd
Meriterande:
Erfarenhet av à la carte och service i högt tryck
Relevant utbildning inom restaurang/kök
Vi erbjuder
Heltidstjänst i en nyöppnad satsning på Avenyn
Möjlighet att utvecklas och växa med restaurangen
Schyssta villkor och ett team med hög ambition
En arbetsplats där kvalitet och arbetsglädje står i fokusSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV + kort presentation till: kontakt@weqube.se
Märk ämnesraden: "Kock heltid - Avenyn"
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: kontakt@weqube.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeQube AB
(org.nr 559270-4554)
Kvarnbergsgatan 2 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9666468