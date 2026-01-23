Kock Vimmerby folkhögskola
2026-01-23
Som kock på Vimmerby folkhögskola får du vara medansvarig för planering av matsedel, näringsberäkning, tillagning av normalkost och olika specialkost.
Här lagas maten i möjligaste mån från grunden och vi har som målsättning att använda ekologiska och kravmärkta produkter i vår matlagning. Du kommer få arbeta både självständigt och i grupp med matlagning, bakning och övriga förekommande sysslor i ett kök såsom städ och disk. Du tar emot konferenser och bistår dem med mat och samverkar med den pedagogiska verksamheten på skolan. Vi serverar frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch samt kvällsmat på vardagarna.
Vi har ett rotationssystem så att uppgifterna varierar med en vecka på varje huvuduppgift i ett fyraveckorsschema. Schemat är från måndag till fredag men det kan även förekomma kvälls- och
helgarbete.
Tjänsten är ett vikariat under tiden som en av våra medarbetare är tjänstledig. Vi gör löpande urval så vänta inte med din ansökan!
Om dig
Du har utbildning som kock inom hotell och restaurang och/eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetat som kock, gärna i storkök, och är en lagspelare som även är van vid att arbeta självständigt. Det är ett krav att du har kunskap utifrån gällande egenkontroll/HACCP-plan.
Du är en kunnig och kreativ 'matlagare' där ett stort intresse för matlagning är en förutsättning för framgång i arbetet. Som person är du flexibel och kan se till helheten i ditt arbetssätt. Du är ansvarskännande, stimuleras av att ge service till andra och har en positiv syn på människor. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du behöver vara både noggrann och kvalitetsmedveten. Att lyssna, kommunicera och lösa situationer på ett konstruktivt sätt är en förutsättning för att vårt arbete tillsammans ska fungera.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att få arbeta i en utvecklande och inspirerande folkhögskolemiljö där skolan ligger centralt och naturskönt i Vimmerby. I köket blir du en del av ett arbetslag med fyra kockar och ett köksbiträde. Vimmerby folkhögskola har en verksamhet som består av allmän kurs på grund- och gymnasienivå, två yrkesutbildningar på gymnasienivå samt fyra eftergymnasiala yrkesutbildningar. Dessutom har vi en hel del kortkurs- och konferensverksamhet. Vi har cirka 40 medarbetare och cirka 150 deltagare på våra långa kurser.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
