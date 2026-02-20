Kock till Verandans varmkök
2026-02-20
OM GRAND HÔTEL
Vi på Grand Hôtel strävar alltid efter att utveckla och kvalitetssäkra våra mat och dryckesavdelningar och söker efter dig som har ett stort engagemang och passion för matlagning.
Gemensamt för arbetet i samtliga av våra kök är att vi lägger stort fokus på kvalité och värderar hantverket i matlagning, i samtliga av våra kök vi gör i största möjliga mån allt från grunden själva.
På Grand Hôtel finns ett flertal kök med olika inriktning och just nu söker vi efter en kock till den varma delen av vårt Veranda-kök.
OM VERANDAN
Verandan är ett à la carte kök som lagar lunch och middag. Här tillagas klassisk svensk mat med en modern tvist. Menyn anpassas efter säsong och uppdateras kontinuerligt med årliga temaveckor, exempelvis Västerbotten och skaldjursveckor. Teamet består av ett tiotal kockar och souschefer samt en köksmästare.
GRAND HÔTEL SOM ARBETSPLATS
Då hotellet består av många olika restauranger och kök finns det för rätt person mycket goda utvecklingsmöjligheter samt möjlighet att bygga en långsiktig kökskarriär inom hotellet. Du som anställd kommer både att få arbeta med högkvalitativa råvaror, en fantastisk produkt och kollegor med gedigen kunskap och erfarenhet. Det finns även ett kontinuerligt kunskapsutbyte och samarbete köken emellan.
Som kock på Grand Hôtel omfattas du av kollektivavtalet HRF avtalet.
VI SÖKER
Vi lägger stor vikt vid att du har ett genuint intresse och passion för yrket. Vidare söker vi efter dig som har följande egenskaper och kvalifikationer:
Positiv, strukturerad och noggrann
Du är självgående och har minst två års yrkesvana som kock, tidigare erfarenhet från svenska och internationella kök är ett krav
Dokumenterad kockutbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Alla som arbetar hos oss måste ha fyllt 18 år och tala flytande svenska eller engelska
Arbetstiderna kommer vara enligt ett rullande schema där arbete förekommer både på vardagar, kvällar och helger.
VI ERBJUDER:
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning gäller för samtliga tjänster.
Anställningsförmåner och förmåner inom Grand Group
DIN ANSÖKAN
Som en del av rekryteringsprocessen utför vi bakgrundskontroller.
Vi motser din ansökan senast 31/3 - 2026. Intervjuer och urval sker löpande.
