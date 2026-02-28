Kock till våra skolkök
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen / Kockjobb / Höganäs Visa alla kockjobb i Höganäs
2026-02-28
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen i Höganäs
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska skötsel. Det innebär till exempel byggnation, anläggning och underhåll. Med stort hjärta tar vi hand om Kullahalvön - från pulsen i stadsgator till gröna parkoaser, ståtliga fastigheter, skratten på lekplatser och känslan på stränderna. Vi är också navet för intern service, från högkvalitativ matlagning till skinande rena lokaler.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2026-02-28Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kock till ett av våra skolkök i kommunen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 till 100 %, med arbetstid förlagd till dagtid (måndag till fredag).
Som kock i skolan kommer du bland annat att:
* Tillaga dagens lunch och mellanmål
* Tillaga specialkost och anpassad kost enligt riktlinjer och intyg
* Beställa, förbereda och planera råvaror för måltider
* Följa rutiner för livsmedelshygien, egenkontroll och kvalitet
* Samarbeta med kollegor och skolpersonal för att skapa en god måltidsupplevelse
I Höganäs kommuns måltidsverksamhet ingår:
Ett tillagningskök på gymnasiet, sex tillagningskök på grundskolorna, ett tillagningskök på förskola, tre tillagningskök inom äldreomsorgen, tio mottagningskök på förskolorna och restaurang Nyfiket i stadshuset.
Skolkökens uppdrag är att varje dag tillaga näringsrika, goda och varierade måltider till elever och personal. Vi ansvarar även för specialkost och anpassade måltider enligt behov, samt dagliga utskick av lunch till våra förskolor. I rollen arbetar du nära både elever och personal, och vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Inför anställning behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Detta beställs via polisen.se.
• - - - -
Förresten - har du sett vår andra annons? Den är för dej som gillar att hoppa in där det händer och rädda dagen med gryta i handen och glimten i ögat! Är du intresserad av tjänsten som poolkock, in och sök - det är en separat annons!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har kockutbildning och minst tre års erfarenhet inom yrket
* Har god kunskap om specialkost, allergier och näringslära
* Har erfarenhet av att arbeta i kostdataprogram och god datavana
* Arbetar strukturerat och håller hög hygienstandard
* Är kommunikativ och bemöter både kollegor och gäster på ett trevligt sätt
* Behärskar svenska i tal och skrift
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309265". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165) Arbetsplats
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helene Lyberg 042-33 75 60 Jobbnummer
9769335