Ångan stiger inne på Steam Hotel, om vägarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig, vår nya kock till Steam Hotel!
Vem är du?
Vill du få möjligheten att arbeta i ett kök med hög ambition och gästen i fokus? Ta nästa steg i din utveckling som kock & samtidigt bidra till vår ambition att ständigt utveckla oss tillsammans?
Vi söker dig som är driven och medveten. Du vill vara med och skapa matglädje som våra gäster kommer ihåg, uppskattar, delar med sig av och vill återkomma till! Du har givetvis en stor kärlek för matlagning, älskar teamwork och har inte något emot att jobba såväl dag som kvällstid.
Vill du vara med på resan så tycker vi absolut att du skall hoppa på redan nu.
Utöver det tror vi att du behöver:
Har du några års erfarenhet inom köksvärlden är det ett plus, men med rätt inställning är du också varmt välkommen som ny.
Intresse för mat & dryck
Du är både van och trivs i att jobba i ett högt tempo där det händer mycket
En riktig teamplayer som aldrig tvekar på att göra det lilla extra
Både kunna jobba med förberedelse, liksom jobba strukturerat under service
Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse.
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 10 februari
Vi erbjuder dig en arbetsplats med ett skönt gäng med människor som brinner för samma sak - att skapa stamgäster!
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
