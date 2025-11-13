Kock till Silverpark i Täby
2025-11-13
Nu söker vi på Silverpark en kock till vårt härliga kök. Tjänsten är förlagd dagtid.
Sök tjänsten senast 30/11 . Urval kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Kom gärna på besök innan ansökan om du är nyfiken och intresserad så visar vi gärna upp vår fina verksamhet. Titta gärna på vårt instagramkonto Vardaga Silverpark. Om rollen Som Kock på Silverpark har du en central roll för kost och måltidsupplevelser hos oss. Inom Vardaga läggs mycket fokus på att måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter. På Silverpark kommer du att arbeta i eget kök. Du och din kollega ansvarar för menyer, planering och inköp av alla måltider som lagas från grunden. Ni ansvarar även för hålla budget i samarbete med ledningsgruppen.
Silverpark har blivit omtalat och är prisbelönat för sitt kök och genom deltagande i White Guides kategorier Årets Senior Kock och Seniormåltid. Du som söker är utbildad kock, gärna med några års erfarenhet i yrket och gärna inom tillagningskök . Du älskar att laga mat från grunden och är bra på konsistensanpassningar och näringslära. Du har erfarenhet av svensk husmanskost och med goda kunskaper i livsmedelshygien. Vi ser gärna att du är van att arbeta både ensam och tillsammans med kollegor. Att du har förmåga att fatta beslut och är intresserad av att lära nytt när det behövs. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten. Du är flexibel och lösningsorienterad, har stor social kompetens och är samarbetsvillig. Då du kommer att arbeta i en vård och omsorgsmiljö krävs att du brinner för de äldres bästa.
Silverpark är en trevlig arbetsplats med många goda och glada kollegor som alla uppskattar dig som en del av husets hjärta.
Om Silverpark Silverpark är ett modernt äldreboende i centrala Täby, med 62 platser uppdelat på sju avdelningar * Demenscertifiering: Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande. * Behovsbaserat önskeschema: Vi tillämpar behovsbaserat önskeschema. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka din egen arbetstid, utifrån behov och önskemål. Vi lägger schema för 10 veckor i taget.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 31/11 Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Ulrika Wall
Ulrika.Wall@Vardaga.se
07238529606
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
