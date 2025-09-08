Kock till Sanda
2025-09-08
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du som kock bidra till matglädje hela dagen för ett lustfyllt lärande!
Som anställd på Sandas nya restaurang kommer du få vara med om en spännande resa - att forma en ny restaurang.
Till årsskiftet 2026 flyttar vi in i en helt nybyggd restaurang där du får vara med och sätta din prägel på verksamheten.
Ditt nya jobb
Vi söker kockar till Sandas skolrestaurang där du tillsammans med dina kollegor kommer att laga mat till cirka 1500 elever. Vi lagar hälsosam och näringsrik mat till Sanda.
Du kommer ingå i ett team där vi lagar mat från råvaror med hög kvalitet och vi följer Livsmedelsverkets, Jönköpings kommuns och Utbildningsförvaltningens riktlinjer gällande kost inom skolan. Hela restaurangverksamheten ska genomsyras av god kvalitet, matglädje, hållbarhetstänk samt en utmärkt service.
I arbetet ingår även egenkontroll, samarbete över gränser, delaktighet i verksamhetsutveckling, samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom storkök såsom disk, städ och servering.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Servera god och vällagad mat till skolans elever
- Laga mat från grunden utifrån gällande riktlinjer för lunch i skolmiljö
- Skapa måltider som är hälsosamma, hållbara för miljön samt smakrika för unga vuxna
- Vara en god ambassadör för köket där du involverar eleverna i måltiderna.
- Integrera måltiden i elevers lärande och utveckling.
- Möjlighet att påverka matvanor och hälsa för ett sunt liv.
- Skapa förstärkta mellanmål till idrottselever och elevboendet
- I övrigt förekommande uppgifter i ett kök.
Välkommen till oss
I Sandas skolrestaurang strävar vi efter att ge den bästa möjliga matupplevelsen för våra elever. Vi jobbar ständigt med förbättringar och utveckling i verksamheten, vilket du kommer vara en stor del av.
Hos oss får du ett roligt, utvecklande och varierande arbete tillsammans med andra. Du ges möjlighet för individuell kompetensutveckling samt erfarenhets- och kunskapsutbyte med kollegor som har olika professioner. Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor samt får tillgång till friskvårdsbidrag. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med högt i tak och god sammanhållning där du kan påverka och utvecklas i din yrkesroll.https://www.sandauc.se/https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du har ett stort intresse för matlagning och passion för att arbeta med bra och hållbara råvaror.
Maten ska vara både smakrik och näringsrik, med fokus på kvalitet och hållbarhet. Vi värdesätter att du har erfarenhet av att laga mat från grunden och att anpassa måltider för elever specifika behov.
Som person är du en engagerad lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med både pedagoger och kökspersonal för att skapa en trygg och inspirerande måltidsmiljö för elever.
Du delar gärna med dig av din kunskap och arbetsglädje och bidrar till ett positivt samt samarbetsinriktat arbetsklimat.
Du har även lätt för att följa givna riktlinjer och arbetssätt, samtidigt som du har ett engagemang för att vara med och utveckla verksamheten. Du ser möjligheter för förbättring och är villig att ta initiativ för att kontinuerligt bidra till utvecklingen av kökets arbete och kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
- Utbildning som kock.
- Meriterande med erfarenhet från storkök eller restaurang.
- Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
- Grundläggande IT-kunskaper.
Bra att veta
Tjänsten är en uppehållstjänst. Provanställning kan komma att tillämpas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Kontakt: Fatima Abbas, kökschef Sanda. Mailadress: fatima.abbas@jonkoping.sehttps://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som kock på Sanda.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
