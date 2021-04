Kock till militärrestauranger Halmstad Garnison, Compass Group F - Compass Group FS Sweden AB - Chefsjobb i Halmstad

Compass Group FS Sweden AB / Chefsjobb / Halmstad2021-04-09Kock till militärrestauranger Halmstad Garnison, Compass Group FSRedo för ett välsmakande jobb? Bli en del av Compass Group FS som Kock!Var med när vi delar med oss av det senaste inom mat.Vi söker kock som är en sann inspiratör med stor energi och som en del i ett team får verksamheten att växa och utvecklas. Som kock hos oss kommer ditt arbete vara varierande med alla förekommande arbetsuppgifter i ett restaurangkök så som ansvar för lunch och middag, egenkontroll, inventering och lagerhantering. Med begreppet smakupplevelse formar du våra menyer och som medarbetare står du för ett värdskap med hög servicekvalitet och lagar mat från grunden. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% Tillträde v 30. Med skiftande arbetstider samt viss helgtjänst. Vi tillämpar årsarbetstid.Varför ska du välja Compass Group?Det börjar med människor. Du kommer att arbeta i en stimulerande och välkomnande miljö, omgiven av kollegor som inspirerar dig till att göra ditt bästa. Vi erbjuder dig utbildning i livsmedelshygien och matsäkerhet samt framtida utvecklingsmöjligheter inom Compass Group.Compass Group är ledande måltidsleverantör i Sverige och levererar förstklassig mat och service på fler än 450 enheter runt om i landet. Verksamheten omsätter ca 3 miljarder kronor och drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells, Levy Restaurants, Amica, Food & Co, Försvarsrestauranger, Tastory och Hav a Java. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Services den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019), med över 600 000 anställda i 45 länder och servering av 5,5 miljarder måltider årligen. Läs mer om oss på www.compass-group.se Vad bidrar du med till teamet?Du har utbildning inom restaurang eller liknande samt några års yrkeserfarenhet som kock, erfarenhet av storkök. Vi söker dig som motiveras av att arbeta i ett högt tempo och som tycker att förändringar är positivt. Du är väl insatt i livsmedelsverkets egenkontrollprogram och har god datorvana. Som person är du serviceinriktad och trivs med att arbeta i team där du får bidra med din kunskap och ta stort ansvar. Du behärskar svenska i såväl tal som skrift.Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg samt en omfattande intervju angående säkerhet och risker. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar och du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område. Körkort är ett kravOm militärrestaurangenVi driver 6 st verksamheter inom Halmstad Garnison varav två stycken är Militärrestaurang Påfågeln och Militärrestaurang Laxen, två Officersmässar samt två caféer. Restaurangerna serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål måndag-söndag året runt. På mässarna serverar vi fika och representationsmåltider under veckans samtliga dagar.Är du redo för ett jobb som smakar gott? Ansök nu!För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig Restaurangchef Maria Lundberg. Mail maria.lundberg@compass-group-fs.com Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2021-05-10 Compass Group kan komma att kontrollera sociala medier i samband med din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mail.Varaktighet, arbetstid2021-04-09Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10Compass Group FS Sweden AB5681362