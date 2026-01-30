Kock till Matpolen för vikariat
Jokkmokks Kommun / Kockjobb / Jokkmokk Visa alla kockjobb i Jokkmokk
2026-01-30
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jokkmokks Kommun i Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
En av våra uppskattade kockar kommer att vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie som vill kliva in och bli en del av vårt köksteam. Hos oss på Matpolen lagar vi mat med omtanke och kvalitet till äldreomsorg, hemtjänst, OBS-avdelningen samt skola och förskola.
Trivs du med att arbeta tillsammans med andra, tycker om att göra skillnad genom god och näringsrik mat och vill vara en del av ett positivt och engagerat arbetslag? Då hoppas vi att just du vill söka och bli vår kollega under vikariatet. Du är varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som kock inom Matpolen får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du tillsammans med kollegor ansvarar för hela måltidskedjan i ett storhushåll. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat förberedelse och tillagning av både ordinarie kost och specialkost, uppläggning, disk, städning samt service till våra gäster.Kvalifikationer
Arbetet präglas av gott samarbete och laganda, och vi söker dig som trivs med att arbeta i team, är flexibel och serviceinriktad. Samtidigt har du förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt när situationen kräver det. Du har en god planeringsförmåga och ett genuint engagemang för mat, kvalitet och service.
Grundläggande krav för tjänsten är restaurangutbildning på gymnasienivå eller dokumenterad erfarenhet av arbete i kök eller restaurang som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser gärna att du har utbildning och/eller praktisk erfarenhet inom livsmedelshygien och hantering av allergier. Eftersom arbetet innebär hantering av specialkoster, recept samt olika typer av listor och dokumentation, är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 26 - 28 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Vi tillämpar löpande urval. Inför anställning kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras enligt gällande bestämmelser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Kontakt
Kost-och städchef
Abdiqani Abdi Abdiqani.Abdi@jokkmokk.se 0971-171 55 Jobbnummer
9713735