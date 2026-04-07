Kock till Måltidsservice
Lerums kommun / Kockjobb / Lerum Visa alla kockjobb i Lerum
2026-04-07
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums kommun ligger på pendlingsavstånd till Göteborg och Alingsås. Hos oss finns det fem måltidsområden som alla jobbar aktivt med hållbara måltider och måltider tillagade från grunden. Inom området Gråbo söker vi nu kock till Olstorp förskola Kullen.
Vi söker Dig som letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att göra skillnad för våra måltidsgäster.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Som kock är ditt huvudansvar att bereda, tillaga och servera måltider med hög kvalitet, för avsedd målgrupp. Matlagning från grunden och nybakat bröd är grundläggande arbetsuppgifter. På Olstorp förskola Kullen tillagar Du närmare 70 lunchportioner dagligen, samt frukost och mellanmål. I köket arbetar Du ensam men tillsammans med dina kollegor i förskolan utvecklar ni måltidsupplevelsen för era måltidsgäster.
Som kock inkluderas även alla förekommande administrativa arbetsuppgifter som fakturahantering, recepthantering och livsmedelsinköp med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning med dokumenterad erfarenhet eller likvärdig arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av måltidsproduktion och specialkosthantering i storkök eller förskola är ett krav.
Vi söker dig som är en positiv lagspelare, utåtriktad och kommunikativ. Du har vana att arbeta självständigt inom restaurang eller storkök el. förskola. Du behöver ha lätt för att lära, vara flexibel och ha hög servicekänsla. Om du dessutom har erfarenhet av pedagogiska måltider så är detta ett roligt jobb för dig!
Då vi arbetar i flera IT-system söker vi dig som har god datorvana och kunskaper och erfarenhet i de olika Officeprogram
Erfarenhet av kostdataprogrammet Mashie eller liknande system är meriterande.
Körkort är meriterande men inget krav.
Till denna tjänst ställer vi stora krav på lämpligheten, att vara intresserad och vilja samverka och samarbeta med alla på förskolan är viktigt för oss.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
Kontakt
Enhetschef
Carina Melin 0302-522286 Jobbnummer
9839513