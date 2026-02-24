Kock till la tia taco
Coqulina AB / Kockjobb / Falun Visa alla kockjobb i Falun
2026-02-24
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coqulina AB i Falun
Vi söker dig som gillar att skapa matupplevelser för andra och vill göra det i ett litet kök med högt tempo där alla drar åt samma håll.
Vi är ett litet team där alla jobbar tillsammans och stöttar varandra. Vi bakar våra egna tortillas varje dag och lagar det mesta från grunden. Vi är prestigelösa och utvecklas tillsammans.
Du som söker måste framförallt ha ett genuint intresse för matlagning, en positiv attityd och en vilja att utvecklas och vara delaktig i det vi gör.
Vi kan erbjuda en arbetsplats med härlig stämning där man får möjlighet att utvecklas och bidra med egna idéer . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: tim@latiataco.se Arbetsgivare Coqulina AB
(org.nr 559422-1656)
791 70 FALUN Arbetsplats
la tia taco Jobbnummer
9761742