Kock till Kostenheten
2026-06-01
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vi söker nu en engagerad och kreativ kock till den nybildade Kostenheten i Norberg. Enheten ligger centralt under Kommunstyrelsen och tillhör kommunens ledningskontor. Vi lagar och serverar måltider till förskola, skola samt vård och omsorg inom Norberg.
Här får du som medarbetare möjlighet att bidra till goda och näringsriktiga måltider lagade utifrån våra olika gästers behov. Våra måltider ska även främja en god livshållning och skapa ett intresse för mat och hälsa.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
I rollen som kock kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom måltidsverksamheten. Du bidrar till att måltiderna håller hög kvalitet och anpassas efter våra matgästers behov.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
ansvara för produktion och servering av måltider
tillaga och hantera specialkost och allergikost
packa varor till våra olika avdelningar
ta emot varor och hantera beställningar
ha kontakt med kunder och verksamheter
arbeta med egenkontroll enligt gällande rutiner
ansvara för disk, städning och ordning i köket
arbeta i vårt kostprogram MatildaKvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för mat och måltider. Du är nyfiken, flexibel och vågar prova nya arbetssätt. Du tycker om att laga mat till olika målgrupper, oavsett om matgästerna finns inom förskola, skola eller omsorg.
Du har mycket goda kunskaper om specialkost, allergikost, vegetarisk kost och andra anpassade koster. Du är trygg i att följa rutiner och anvisningar och har ett tydligt fokus på kvalitet, hälsa och god service.
Du behöver känna dig bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi söker dig som har:
relevant utbildning som kock samt erfarenhet av arbete i storkök
förmåga att tillaga måltider med fokus på kvalitet och hälsa
god kunskap om allergier, specialkost och anpassade måltider
god kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta med kollegor och andra verksamheter
kreativitet, engagemang för mat och måltider
flexibilitet och förmåga att anpassa dig till en varierande arbetsmiljö och arbetsbelastning
Vi lägger stor vikt vid ditt engagemang, din nyfikenhet och din vilja att lära och utvecklas i rollen.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom arbetet kräver att du kan förstå och följa instruktioner, rutiner, egenkontroll och andra anvisningar som är viktiga för säkerhet, kvalitet och service.Anställningsvillkor
Med anledning av den pågående ombyggnationen av våra två skolkök söker vi en medarbetare för en tidsbegränsad anställning. Under anställningsperioden kan tjänstgöring komma att ske vid olika enheter inom Kostenheten. Möjlighet till förlängning kan finnas.Övrig information
Hos oss ges du möjlighet att verkligen göra skillnad i våra invånares liv. Vi värdesätter varje medarbetares bidrag och tror på vikten av ett stödjande arbetsklimat där alla kan växa och utvecklas. Utöver ett stimulerande arbete där din insats är värdefull, ges du som medarbetare i Norbergs kommun möjlighet att nyttja våra förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och att lämna blod på betald arbetstid.
För den som erbjuds anställning krävs, enligt lagen om registerkontroll, utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig tillHR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Kommun
(org.nr 212000-2072), https://www.norberg.se/sidor/naringsliv--arbete/lediga-jobb.html
Malmgatan 7 (visa karta
)
738 21 NORBERG Arbetsplats
Kostenheten Kontakt
Kostchef
Maria Vallgren Eriksson maria.vallgren.eriksson@norberg.se 0223-29094 Jobbnummer
9939741