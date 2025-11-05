Kock till Khai & Mui Helsingborg
2025-11-05
Är du serviceinriktad, gillar en högt tempo och älskar mat och människor? På Khai & Mui Helsingborg kombinerar vi en livfull buffé med en förfinad à la carte-meny, och nu söker vi fler medarbetare till vårt team!
Som en del av vårt team kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där varje dag är lite olika. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Att hjälpa till med tillagning och presentation av rätter på både buffé och à la carte-meny. (Sushi, Thaimat, Kinamat, och Vietnamesisk mat)
Hålla ett rent och välordnat arbete enligt våra höga standarder.
Samarbeta nära med kollegor för att skapa en oförglömlig upplevelse för våra gäster.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från restaurangbranschen.
God social kompetens och ett genuint intresse för service.
Flexibilitet och möjlighet att jobba kvällar, helger och helgdagar.
Strukturerat och ordningsamt arbetssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: Khaimui38@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khai & Mui i Helsingborg AB
(org.nr 559019-9716)
Kaliforniegatan 13 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Jobbnummer
9590848