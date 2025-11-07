Kock till Internationella Engelska Skolan i Jönköping
Om jobbet
Vill du arbeta i ett kreativt kök där vi skapar en ny meny varje vecka?
Gillar du att laga mat åt hundratals barn och vuxna dagligen?
Vi söker nu en vikarierande kock till vårt team!
Vi söker dig som:
Är utbildad kock med minst gymnasial utbildning inom hotell och restaurang.
Har tidigare arbetserfarenhet inom branschen (meriterande).
Har god social kompetens och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Är kreativ, engagerad och har ett hjärta för barn.
Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad.
Har god kommunikationsförmåga och samarbetar väl med övriga i teamet.
Är pålitlig, ansvarsfull och kan arbeta effektivt, organiserat och snabbt.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en erfaren och kompetent arbetsgrupp som har roligt tillsammans och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi arbetar i ett lärande arbetsklimat med stor frihet i hur vi planerar, skapar och tillagar maten.
Vi lagar mat från grunden till cirka 1000 gäster varje dag. I din roll som kock ingår varierande uppgifter inom storkök. Våra menyer planeras veckovis i grupp, vilket ger variation och utrymme för kreativitet.
Observera att arbetsuppgifterna inte enbart sker i köket. Under arbetspasset förväntas du även ta ansvar för disk, städning och att hålla golv och övriga ytor rena under och efter service.
Om anställningen
Vikariat på bestämd tidsperiod, med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: Dagtid.Så ansöker du
Vänligen bifoga ett CV och ett personligt brev märkt "kock" till jobs.jonkoping@engelska.se
. Sista dag att ansöka är 2025-11-30. Intervjuer sker löpande, och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden löper ut.
Om IES Jönköping
Skolan, som leds av rektor Simon Varley, grundades 2009 och har idag över 850 elever och 120 anställda från årskurserna F-9. Internationella Engelska Skolan, som grundades 1993 av Barbara Bergström, är en ledande fristående skolorganisation med över 30 000 elever i 43 skolor runt om i Sverige. Läs mer på: https://engelska.se/careers/introduction-ies. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobs.jonkoping@engelska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), http://www.jonkoping.engelska.se
Birkagatan 41 (visa karta
)
561 33 HUSKVARNA Arbetsplats
Grundskola Jönköping År 1-9 Kontakt
HR
Lukas Gell lukas.gell.jonkoping@engelska.se 0700209336 Jobbnummer
9594948