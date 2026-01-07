Kock till gatukök

Vi söker en stresstålig och flexibel kock tillvårt gatukök som säljer thai- och kinamat. Du ska trivas med att arbeta i högt tempo. Du ska kunna variera mellan olika arbetsuppgifter, samarbetar bra med andra och tar ansvar i ditt arbete. Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav.
Dina arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter är att tillaga thai- och kinamat, förbereda råvaror, arbeta i högt tempo under rusning, hålla ordning och god hygien i köket samt samarbeta med kollegor i det dagliga arbetet.