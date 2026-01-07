Kock till gatukök

2026-01-07


Vi söker en stresstålig och flexibel kock tillvårt gatukök som säljer thai- och kinamat. Du ska trivas med att arbeta i högt tempo. Du ska kunna variera mellan olika arbetsuppgifter, samarbetar bra med andra och tar ansvar i ditt arbete. Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att tillaga thai- och kinamat, förbereda råvaror, arbeta i högt tempo under rusning, hålla ordning och god hygien i köket samt samarbeta med kollegor i det dagliga arbetet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Via e-post
E-post: Dung.t.huynh@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bella Woken AB (org.nr 559373-8890)
Lasarettsvägen 10 (visa karta)
803 24  GÄVLE

Kontakt
Dung Huynh
Dung.t.huynh@hotmail.com
0760239088

Jobbnummer
9672596

