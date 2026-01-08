Kock till Bistro Rival - kvällar och helger
2026-01-08
Bistro Rival är en del av Hotel Rival på Mariatorget i Stockholm. Vi söker nu en erfaren, kreativ, glad och ambitiös kock med minst 2 års erfarenhet av à la carte-matlagning. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team som brinner för god mat, service och en trivsam arbetsmiljö. Arbetstiden är i huvudsak förlagd tisdag till lördag kväll.
Vi söker dig som:
Utstrålar glädje och positivitet och som vill arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng i en trivsam miljö
Har minst två års erfarenhet från à la carte-kök
Är noggrann och entusiastisk
Trivs i ett team och bidrar till en bra stämning i köket
Behärskar svenska och/eller engelska flytande
Vi erbjuder:
Ett roligt och kreativt arbete på ett välkänt och uppskattat hotell
En arbetsplats med stark teamkänsla och fokus på kvalitet och stämning
Kollektivavtal och goda arbetsvillkor
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande med sista ansökningsdag den 31 januari.
Välkommen till Rival!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: robin@rival.se
Detta är ett heltidsjobb.

Hotel Rival AB
118 48 STOCKHOLM
