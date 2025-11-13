Kock till Beebar 75%
Beebar Restaurang AB / Kockjobb / Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Malmö
eller i hela Sverige
Tjänsten avser deltid, 75%
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Som kock hos oss vill vi att du är bra på att jobba i grupp, har ett stort matintresse och är van att ha gästen i fokus.
Ansvarsområden:
Bidra till att alla rätter tillagas och presenteras enligt restaurangens standarder.
Hantera inköp och lagerhållning av råvaror.
Bidra till att köket följer alla hälso- och säkerhetsföreskrifter.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Gärna minst 2-4 års erfarenhet som kock.
Förmåga att arbeta under press och hantera flera uppgifter samtidigt.
God kommunikation- och samarbetsförmåga.
God kunskap om hälso- och säkerhetsföreskrifter i köket.
Kreativitet och passion för matlagning. Utbildningsbakgrund
Kockutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats där vi följer gällande kollektiv avtal (Visita/ HRF) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: personal@beebar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beebar Restaurang AB
(org.nr 556744-8500)
Stora Saluhallen (visa karta
)
411 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9604310