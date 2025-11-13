Kock till Beebar 75%

Beebar Restaurang AB / Kockjobb / Göteborg
2025-11-13


Tjänsten avser deltid, 75%
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Som kock hos oss vill vi att du är bra på att jobba i grupp, har ett stort matintresse och är van att ha gästen i fokus.
Ansvarsområden:
Bidra till att alla rätter tillagas och presenteras enligt restaurangens standarder.
Hantera inköp och lagerhållning av råvaror.
Bidra till att köket följer alla hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Kvalifikationer
Gärna minst 2-4 års erfarenhet som kock.
Förmåga att arbeta under press och hantera flera uppgifter samtidigt.
God kommunikation- och samarbetsförmåga.
God kunskap om hälso- och säkerhetsföreskrifter i köket.
Kreativitet och passion för matlagning.



Utbildningsbakgrund
Kockutbildning eller motsvarande erfarenhet.

Vi erbjuder en trygg arbetsplats där vi följer gällande kollektiv avtal (Visita/ HRF)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: personal@beebar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Beebar Restaurang AB (org.nr 556744-8500)
Stora Saluhallen (visa karta)
411 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9604310

