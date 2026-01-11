Kock, sommarsäsong 2026
Säsongskock till Tönnersjö Golf & Resort
April-september 2026
Älskar du mat, service och att ge gäster en upplevelse utöver det vanliga? Trivs du i ett högt tempo där samarbete, kvalitet och arbetsglädje står i centrum? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.Publiceringsdatum2026-01-11Om företaget
Tönnersjö Golf & Resort är en naturskön golfdestination i södra Halland där golf, mat och gemenskap möts. Vår golfbana lockar gäster från hela landet och restaurangen är en självklar mötesplats för både golfare och externa besökare.
Vi är ett familjeföretag som värdesätter tillit, engagemang och ett nära samarbete i ett sammansvetsat team. Vår ambition är att erbjuda vällagad, hållbar mat och service av hög kvalitet - varje dag.
Om rollen
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande kock för säsongsanställning. I rollen får du en viktig del i att skapa helhetsupplevelser för våra gäster genom mat av hög kvalitet och ett professionellt arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Ansvara för tillagning och presentation av rätter enligt vår meny.
Planering och utveckling av meny med hänsyn till effektiv råvaruhantering.
Säkerställande av hygien-, egenkontroll- och säkerhetsrutiner i köket.
Aktivt bidra till utveckling av matupplevelser där smak, presentation och hållbarhet står i fokus.
Stötta kollegor i det dagliga köksarbetet för ett effektivt och professionellt arbetsflöde.
Nära samarbete med hela teamet på anläggningen.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete som kock, gärna från restaurang, golfrestaurang eller storkök.
Har god kunskap om råvaror, allergener och olika kostkrav.
Är självgående, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete.
Klarar av att arbeta under tidspress med bibehållen kvalitet och gott humör.
Trivs i team, kommunicerar väl och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Är flexibel och öppen för varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Vad vi erbjuder:
Ett säsongsjobb i en unik och inspirerande miljö.
Ett engagerat och hjälpsamt team där arbetsglädje och samarbete är centralt.
Möjlighet att använda och utveckla dina färdigheter inom matlagning och service.
Säsongsperiod: april till september/oktober 2026, med möjlighet till flexibelt start- och slutdatum.Så ansöker du
Låter detta som rätt tjänst för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:info@tonnersjogolf.se
Rekrytering sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen till Tönnersjö Golf & Resort!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@tonnersjogolf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstad Tönnersjö Golfbana AB
(org.nr 556609-9874)
Boarp 529 (visa karta
)
305 97 ELDSBERGA Arbetsplats
Tönnersjö Golf & Resort Kontakt
Ola Hidgård info@tonnersjogolf.se 0709600444 Jobbnummer
9677251