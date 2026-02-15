Kock, sommarsäsong 2026
2026-02-15
Vi på Bryggvingen söker kockar inför Sommaren 2025!
Vi är en fisk- och skaldjursrestaurang som ligger på ön Lyr på sydvästra Orust.
Vi är kända för vårt fantastiska läge och våra färska råvaror som vi serverar tillsammans med fisken som vi fiskar till stora delar själva med vår egna fiskebåt LL97 ZENITH.
Färska råvaror, egenfångad fisk & bohusläns vackraste havsutsikt.
Vi erbjuder en säsongsanställning som gäller juni, juli, augusti.
Restaurangen har öppet 6 dagar i veckan under högsäsong och vi lovar att det bjuds på högt tempo innanför restaurangens dörrar.
Personen vi söker -
Det är meriterande om du har en grundutbildning. Du ska ha intresse och engagemang för den verksamhet vi bedriver, vara serviceinriktad, stresstålig, ha en god kommunikativ förmåga och behärska det svenska eller engelska språket.
Du ska ha förmågan att klara arbete under eget ansvar, kunna samarbeta och vara flexibel i ditt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder boende för dom som inte har möjligheten att pendla, körkort och bil är ett krav!
Passar detta in på dig? Tveka inte med att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@bryggvingen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock, sommarsäsong 2024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bryggvingen AB
(org.nr 559143-8170)
Lyr Bäckevik 529 (visa karta
)
474 96 NÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
