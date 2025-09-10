Kock sökes till Varbergs Ölhall
Cheffle AB / Servitörsjobb / Varberg Visa alla servitörsjobb i Varberg
2025-09-10
Varbergs Ölhall är en restaurang som ligger i centrala Varberg med stort utbud av öl från hela världen. Vi har öppet för lunch samt á la carte med högt tryck från öppning till stängning.
Varbergs Ölhall söker kock för att förstärka vårt redan härliga köksteam!
Vi söker nu en kock som är redo att hoppa in i vårt härliga team på Varbergs Ölhall. Som kock hos oss ansvarar du för en viktig del av våra gästers helhetsupplevelse och du blir också en viktig del i teamet.
Du är ansvarstagande, har ett genuint intresse för mat och dryck och du känner dig såklart bekväm och hemmastadd i ett restaurangkök. Det är även en klar fördel om du har enkelt för att hitta lösningar och har en god kommunikationsförmåga.
Vi ser gärna att du gillar att jobba i högt tempo och är redo för en rolig utmaning som dessutom lönar sig. Du kommer bli en viktig pusselbit för företaget och bjuds in i ett roligt och tajt team med fin gemenskap.
För oss på Varbergs Ölhall är det mycket viktigt med god kvalité och bra service i vårt erbjudande vilket betyder att vi som jobbar här behöver ha en god förmåga att kunna läsa av gästens individuella servicebehov under deras vistelse hos oss.
Lön enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
1-2 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Varbergs Ölhall Jobbnummer
9502401