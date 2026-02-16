Kock sökes till Restaurang Sjövillan
2026-02-16
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
Kock sökes till Restaurang Sjövillan - Sommar 2026
Vill du arbeta vid Siljans strand i sommar? Restaurang Sjövillan i Rättvik söker en kock till sommarsäsongen 2026. Säsongen sträcker sig från 1 juni till 31 augusti.
Hos oss arbetar vi med råvaror i säsong och låter det prägla vår meny. Våra rätter förändras under sommaren i takt med vad naturen erbjuder. Vi serverar en à la carte-meny hela dagen, och vi lägger stor vikt vid kvalitet, smak och ett gott samarbete i köket.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i kök, gärna à la carte
Är noggrann, stresstålig och har ett genuint matintresse
Trivs med att arbeta i team och bidra till en god stämning
Har känsla för råvaror och säsongsbaserad matlagning
Vi erbjuder:
Arbete i en vacker miljö vid Siljan
Ett engagerat team och ett kök där kvalitet står i fokus
Möjlighet att vara med och påverka rätter efter säsongens råvaror
Låter det intressant? Skicka din ansökan och CV till oss och berätta lite om dig själv och din erfarenhet.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: info@visitsjovillan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Restaurang AB
(org.nr 559132-9197)
Långbryggevägen 20 (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Kontakt
Magnus Ollas ollas.magnus@gmail.com 024813400 Jobbnummer
9744108