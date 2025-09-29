Kock sökes till Rejmes i Linköping!
2025-09-29
Till Rejmes i Linköping söker vi nu en kock som tillsammans med övriga i köket vill fortsätta utveckla verksamheten. Idag arbetar två kockar med lång erfarenhet inom restaurang och tillsammans lagas i snitt 140 portioner om dagen både för våra anställda och externa gäster. Vårt mål är att få fler gäster att besöka oss dagligen genom att fortsätta vidareutveckla och servera vällagad och god husmanskost till ett bra pris. Vi är måna om att vara hjälpsamma och positiva samt att ge god service oavsett om du är anställd eller extern gäst. Vi arbetar utifrån LEAN och försöker följa de fem rutinerna för att skapa mervärde för oss själva och våra gäster. Du kommer arbeta vardagar, 62,5% men detta kan komma att öka framåt.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar sedvanliga arbetsuppgifter inom kök samt transport av catering till företag i Linköping med omnejd. Du kommer vara delaktig i att tillaga frukost, lunch och fika. Till dina arbetsuppgifter hör även att rätt produkter packas i tid och transporteras ut till rätt företag. Du kommer arbeta med egenkontroll och för- och efterarbete inom kök, såsom städning och disk.
Krav för tjänsten
Kockutbildning
Minst tre års arbetserfarenhet inom området
B-körkort
Du som söker
Har utbildning inom området och erfarenhet som vi bedömer uppnår de kvalifikationer som efterfrågas. Som person är du en riktig lagspelare som ställer upp, har en positiv attityd samt förmåga att lägga energi och engagemang i ditt arbete. Det är starkt meriterande om du har kunskaper inom specialkost samt erfarenhet av HCCP.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag,
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
