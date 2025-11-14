Kock sökes till liten förskola
2025-11-14
Kock sökes till liten förskola
Om oss
Förskolan Lunden är en liten förskola, i lantlig miljö med det ekologiska jordbruket Solmarka som närmsta granne. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ, vilket bidrar till en god relation mellan familjer och förskolans personal. På förskolan går ca 20 barn och vi har fyra pedagoger, som alla varit på Lunden länge. Vi har små barngrupper och en omsorgsfullt utformad, hemlik inne- och utemiljö, där barnens trygghet och välmående står i fokus, parallellt med omsorg för natur och klimat.
Vår matpolicy:
På förskolan Lunden är matkulturen en central del av våra dagar. Vi äter för att bli mätta och må bra! Maten är också ett sätt att utforska och odla en nyfikenhet för det vi äter. I Lundens kök lagas maten av en anställd kock, som ansvarar för planering, förberedelse och tillagning av veckans måltider. I kockens uppdrag ingår att föra dialog med förskolans pedagoger, för att stärka kopplingen mellan det som serveras och det som händer på förskolan under årets och säsongernas gång. Veckomatsedeln på Lunden innehåller kött en dag, fisk en dag och är helt vegetarisk tre dagar. Allt i möjligaste mån ekologiskt och närproducerat.
Om rollen
Nu söker vi en matansvarig som vill ta helhetsansvar för vår måltidsverksamhet. Vill du arbeta i en varm och engagerad miljö där matlagning från grunden står i centrum, gillar att arbeta med ekologiska och närodlade råvaror och vill vara en del av barnens vardag? Då kan du vara den vi söker!
Du som söker får gärna ha intresse och erfarenhet av måltidspedagogik, eller annat pedagogiskt arbete som kan vara relevant för uppdraget. Utbildning inom matlagning och egenkontroll av kök är också meriterande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera menyer enligt matpolicyn
Göra beställningar och inköp
Laga mat från grunden
Ansvara för hygien, egenkontroll och specialkost
Bidra till den pedagogiska verksamheten genom köket
Ingå i kollegiet och medverka på planeringsmöte 1 gång per månad
Vi söker dig som:
Är kreativ, organiserad och har ett intresse för hållbar mat
Tycker om att arbeta självständigt
Har förståelse för barns behov och tycker det är roligt att vara en del av deras vardag
Har utbildning inom livsmedel/kost (meriterande men inte krav)
Vi erbjuder:
Ett varmt och engagerat arbetsklimat
Möjlighet att påverka och utveckla måltidsverksamheten
75% tjänst dagtid, vardagar
En viktig roll i en liten verksamhet där din insats verkligen gör skillnad
Samverkan med andra fria förskolornas kockar, för kurser, inspiration, studiebesök etc
Vänta inte med att söka, urval sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansök genom att skicka ett CV och personligt brev med motivering vad du har att erbjuda vår lilla förskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: jobb@forskolanlunden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrafören Lunden
Arby 213 (visa karta
)
388 94 VASSMOLÖSA Arbetsplats
Förskolan Lunden Jobbnummer
9606460