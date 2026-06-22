Kock sökes

Lydinge Resort AB / Kockjobb / Åstorp
2026-06-22


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Visa alla jobb hos Lydinge Resort AB i Åstorp, Bjuv eller i hela Sverige

👨🍳 Kock sökes till Lydinge Resort – 100% tjänst
Vill du laga mat på en unik destination utanför Helsingborg ?
Nu söker vi på Lydinge Resort i Hyllinge en erfaren och självgående kock som vill bli en del av vårt passionerade team!
Vi söker dig som:
✅ Har minst 3 års erfarenhet som kock
✅ Är självgående och trygg i köket
✅ Har god kunskap inom både klassisk och modern matlagning
✅ Är flexibel och kan arbeta dagtid, kvällar och helger
Vi erbjuder:
✨ En inspirerande arbetsmiljö på en naturnära resort
✨ Ett härligt och professionellt köksteam
✨ Möjlighet att vara med och påverka

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om företaget
Lydinge Resort är en växande destination med restaurang, golf, hotell, padel och spa – allt i en vacker miljö i Hyllinge, bara 15 minuter från Helsingborg.
📧 Skicka din ansökan till david@lydinge.com. Skriv tydligt att det är jobb som kock som sökes.

Ansök redan idag – vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
mail
E-post: david@lydinge.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Arbetsgivare
Lydinge Resort AB (org.nr 556639-2055), http://lydinge.com
Lydingevägen 1 (visa karta)
265 75  HYLLINGE

Kontakt
David Carlander
david@lydinge.com

Jobbnummer
9973215

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