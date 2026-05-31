Kock sökes
Strandflickorna AB / Kockjobb / Lysekil Visa alla kockjobb i Lysekil
2026-05-31
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strandflickorna AB i Lysekil
Året-runt-kock sökes till Strandflickornas bistrorestaurang "Fröken Fridhem"
Vi söker en glad, driven och stresstålig kock till vårt team för arbete kvällar och helger med start i augusti. Tjänsten passar dig som trivs i ett högt tempo och gillar varierande arbetsuppgifter i köket. Publiceringsdatum2026-05-31Om företaget
Vi driver hotell i 3st vackra sekelskiftesvillor belägna vid havet i charmiga Lysekil på västkusten. I vår huvudbyggnad har vi en mysig bistro-restaurang där vi serverar mat lagad från grunden.
Hos oss arbetar vi nära varandra i ett sammansvetsat team och värdesätter en varm och prestigelös arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av mat
Service under högt tempo
Städning och ordning i köket
Nära samarbete med övrig personal
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i kök
Är flexibel och ansvarstagande
Trivs med att arbeta kvällar och helger
Klarar av ett högt arbetstempo
Talar svenska
Vi erbjuder
Ett varmt och sammansvetsat team
En arbetsplats med historia, charm och fantastiska gäster
Ett arbete där du gör verklig skillnad för våra gästers upplevelseÖvrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetstid: kvällar och helger
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: personal@strandflickorna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strandflickorna AB
(org.nr 556521-0555)
Turistgatan 13 (visa karta
)
453 30 LYSEKIL Arbetsplats
Strandflickorna AB Kontakt
Personalansvarig
Åsa Nilsson personal@strandflickorna.se 052379759 Jobbnummer
9938060