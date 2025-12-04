Kock sökes

Vi på Miss Voon i Uppsala söker att förstärka vårt köksteam med 1 kock.
Vi skapar upplevelser för att engagera alla sinnen där mat, dryck, service och atmosfär bildar helheten. Med ena foten i Japan och andra i resten av östasiatisk matkultur.
En stor prioritering för vårt team är trivsel på jobbet och en stor vikt läggs i allas gemensamma ansvar att bidra till en god stämning och en bra teamanda. Detta kombinerat med en hög kvalité på service söker vi i vår nya kollega!
Vi ser gärna att man har minst 1 års erfarenhet av service på kvällsrestaurang, meriterat är även om man har arbetat med asiatisk /asian fusion mat förut.
Tjänsten är på 100% heltid kvällar och helger, enstaka dagpass kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
E-post: joel.hoffman@missvoon.se Omfattning
