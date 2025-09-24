Kock skolkök
2025-09-24
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Kostenheten i Mörbylånga Kommun söker nu en kock som brinner för bra mat inom skolan. Din arbetsplats blir på ett av kommunens skolkök där ni arbetar i ett team och hjälps åt med de förekommande arbetsuppgifter som finns i ett kök. Matlagning enligt satt matsedel, men med stor frihet att sätta sin egen prägel och smak på rätterna. Frukost och mellanmål, specialkoster och avvikande koster förekommer också. Beställningar och planering görs ihop med övrig personal, egenkontroll och att utveckla skolköket tillsammans med pedagoger och barn.
Vi arbetar med vårt matsvinn och beräknar matsedel med koldioxidekvivalenter då vårt gröna tänk inom kommunen är en viktig fråga.
Vi har bra råvaror där ekonomi, svenskt och ekologiskt får gå hand i hand.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som kock eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet inom kommun eller landsting är meriterande, att man klarar matlagning upp till några hundra portioner, grundkunskaper inom det vegetariska, specialkoster och avvikande koster. Viktigast av allt är att du passar in i vårt gäng, är en positiv person som gillar utveckling och brinner för att bemöta barn och pedagoger på ett bra sätt. Du gillar ett högt tempo och fart och fläkt över lunchtid.
I Mörbylånga kommun blir är du anställd inom Kostenheten och inte i ett enskilt kök, men du har din placering i ett av köken. Detta arbetssätt gör det lätt att hitta utveckling och förnyelse då vi har många olika kök och storlekar på arbetsgrupper inom verksamheten om man skulle känna för att röra på sig efter något år.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
