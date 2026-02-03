Kock/ Pinchos Nyköping

Tapas & Bar Nyköping AB / Kockjobb / Nyköping
2026-02-03


Visa alla kockjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tapas & Bar Nyköping AB i Nyköping, Norrköping eller i hela Sverige

Vi på Pinchos söker kockar som jobbar helhjärtat, som gillar högt tempo, skratt och sprider positiv energi runt omkring sig, jobbet är endast fredagar, lördagar och söndagar.
Du ska ha följande meriter:
• Ansvarsfull
• Glad,sprallig
• Självgående
• Flexibel
(Erfarenhet är ett plus men absolut inget måste)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: info@nykoping.pinchos.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tapas & Bar Nyköping AB (org.nr 559128-4681)
Norrrköpingsvägen 13 (visa karta)
611 38  NYKÖPING

Arbetsplats
pinchos Nyköping

Jobbnummer
9721588

Prenumerera på jobb från Tapas & Bar Nyköping AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tapas & Bar Nyköping AB: