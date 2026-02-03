Kock/ Pinchos Nyköping
Tapas & Bar Nyköping AB / Kockjobb / Nyköping Visa alla kockjobb i Nyköping
2026-02-03
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tapas & Bar Nyköping AB i Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi på Pinchos söker kockar som jobbar helhjärtat, som gillar högt tempo, skratt och sprider positiv energi runt omkring sig, jobbet är endast fredagar, lördagar och söndagar.
Du ska ha följande meriter:
• Ansvarsfull
• Glad,sprallig
• Självgående
• Flexibel
(Erfarenhet är ett plus men absolut inget måste) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: info@nykoping.pinchos.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tapas & Bar Nyköping AB
(org.nr 559128-4681)
Norrrköpingsvägen 13 (visa karta
)
611 38 NYKÖPING Arbetsplats
pinchos Nyköping Jobbnummer
9721588