Kock på Strandgatan 17
2026-01-10
Limhamns kött & Vilt har nyligen expanderat och öppnat ny restaurang och butik på Strandgatan 17, på Limhamn, ett attraktivt och växande område som vi tror mycket på i framtiden. Vi har ett välsorterat sortiment med fokus på närproducerat, en lunchrestaurang med klassisk husmanskost och kvällsservering med à la carte med inriktning på kött med råvaran i fokus. Dessutom kommer vi att ha en fantastisk uteservering på sommarhalvåret där grillning kommer vara ett givet inslag.
Vi har stor passion och kärlek för god mat! Vi arbetar med noga utvalda råvaror från lokala producenter. Våra ledord är att vi med kunskap, kvalitet och positiv attityd skapar rätt förutsättningar för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse. För oss är det vårt personliga möte med kunden det vi värdesätter högst, vi söker dig som vill vara med och skapa en upplevelse ut över det vanliga för våra kunder.
Du som söker:
har ett passionerat intresse för mat
är noggrann och ordningssam och trivs med att jobba i ett öppet kök.
är serviceinriktad och gilla kundkontakt
har erfarenhet av a 'la carte
kan arbeta självständigt och i team för att nå egna och företagets mål
vill vara med och skapa matglädje som våra gäster kommer ihåg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@limhamnskottovilt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Limhamns Kött & Vilt AB
(org.nr 556413-7759)
Strandgatan 17 (visa karta
)
216 12 LIMHAMN Arbetsplats
Limhamns kött och vilt Jobbnummer
9677047