Kock på Cliff Barnes i Vasastan
2025-09-02
Arbetsbeskrivning - Kock på Cliff Barnes
Jobbtitel:
Kock
Befattningens syfte:
Som kock hos oss ansvarar du för att tillaga mat med högt tempo. Rollen bidrar till att skapa en helhetsupplevelse för våra gäster genom god mat, smidiga arbetsflöden och ett gott samarbete i köket. Du och vår kökschef jobbar nära varandra och hjälps åt med allt från att beställa varor till att städa undan köket varje dag (tis-lör) tillsammans.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Förbereda och tillaga rätter enligt meny.
Bidra med kreativitet och idéer för nya rätter och smakkombinationer.
Säkerställa hygien, ordning och god arbetsmiljö i köket.
Samarbeta nära med övrig köks- och serveringspersonal.
Hantera råvaror och minimera svinn.
Bidra till en positiv stämning, vi gillar att ha kul tillsammans.
Krav och kvalifikationer:
Intresse för matlagning och Du ska ha jobbat i kök innan.
Grundläggande kunskap i livsmedelshygien.
Förmåga att arbeta i högt tempo och under press.
God samarbetsförmåga och social kompetens.
Pålitlig, flexibel och lösningsorienterad.
Svenska eller engelska som arbetsspråk.
Förväntat resultat:
Rätterna håller jämn och hög kvalitet.
Köket fungerar smidigt även under stressiga perioder.
Gästerna är nöjda och får en positiv helhetsupplevelse.
En trevlig, stöttande och professionell arbetsmiljö i köket.
Arbetsvillkor:
Heltid
Arbetstider: tisdag-lördag kvällstid (vi har endast kvällsöppet) ca. 14:00-22:30
Arbetsplats: Restaurang Cliff Barnes, Norrtullsgatan 45, Stockholm
Arbetsmiljö med periodvis högt tempo och fysiska moment.
Kollektivavtal HRF-Visita
Den anställdas arbetsmiljö:
Professionellt utrustat kök med fokus på samarbete.
Ett positivt arbetsklimat där alla hjälps åt.
Möjlighet att utvecklas inom matlagning och service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: jobb@cliff.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cliff Restaurang AB
(org.nr 556415-0570)
Norrtullsgatan 45 (visa karta
)
113 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Cliff Restaurang Kontakt
Driftschef
Alan Strandberg jobb@cliff.se Jobbnummer
9488821